تقرير: سيرينو وافق على الانتقال لـ الأهلي.. وصنداونز متمسك بمزيد من المال

الخميس، 05 نوفمبر 2020 - 13:01

كتب : FilGoal

جاستون سيرينو ضد أحمد فتحي في لقاء الاهلي وصن داونز

أبدى جاستون سيرينو صانع ألعاب صنداونز الجنوب إفريقي موافقته على الانتقال إلى الأهلي والعمل مع بيتسو موسيماني مجددا.

جاستون سيرينو

النادي : ماميلودي صن داونز

الأهلي

وكشفت صحيفة كيك أوف الجنوب إفريقية أن سيرينو أثار إعجاب محمود الخطيب رئيس الأهلي رغم نجاح الفريق في إقصاء صنداونز من ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأشار الموقع إلى علمه بعقد جلسة بين الخطيب وموسيماني وسيد عبد الحفيظ وأمير توفيق أمس الأربعاء للحديث عن موقف اللاعبين ومناقشة وصول سيرينو المحتمل في سوق الانتقالات المقبلة.

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وكشف مصدر لموقع كيك أوف "هناك اتفاق على انضمام سيرينو إلى الأهلي، ومن المقرر أن يتم تنفيذه في فترة الانتقالات المقبلة مع الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا".

وأضاف "يسعى الأهلي للتخلص من أحد اللاعبين الأجانب، والأقرب هو رحيل أليو بادجي الذي لا يتوافق مع طريقة موسيماني".

وأوضح "الأمر الوحيد الذي يمنع إتمام الصفقة الآن في فترة الانتقالات الجارية هو أن صنداونز متمسك بالمزيد من المال".

وأشار تقرير الصحيفة الجنوب إفريقية أن الصفقة من الممكن أن تصل إلى 50 مليون راند (عملة جنوب إفريقيا) أي ما يقرب من 3 ملايين دولار.

وتحدثت الصحيفة الجنوب إفريقيا على أن الأهلي قد أتم اتفاقه مع طاهر محمد وأحمد رمضان بيكهام وبدر بانون ويسعى لإنهاء الصفقة الرابعة.

صنداونز سيرينو الأهلي
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