أرتيتا يقيم موسم النني.. ويتحدث عن احتمالية التجديد

تحدث مايكل أرتيتا المدير مدرب أرسنال عن احتمالية التجديد لـ محمد النني لاعب الوسط المصري في الفريق.

ورد أرتيتا على سؤال حول احتمالية التجديد للنني، فقال ""دعونا نأخذ الأمور خطوة بخطوة رجاء ولا نستبق الأحداث".

وأضاف "ما أستطيع قوله هو أنني سعيد بأداء النني وما يقدمه، وآمل أن يستمر على ذلك طوال الموسم".

أرتيتا أتبع "أعتقد بأنه استجاب بشكل جيد لكل التحديات التي ألقيناها على عاتقه، وقد أثبت ما باستطاعته تقديمه منذ العودة من الإعارة".

وأتم "الأن يعرف الجميع ما يمكن للنني تقديمه، لذلك أنا سعيد بما يقدمه للفريق".

محمد النني عاد لـ أرسنال هذا الموسم بعد موسم قضاه معارا لفريق بشيكتاش التركي.

النني شارك هذا الموسم في 9 مباريات حتى الآن بمختلف البطولات، وقد حجز لنفسه مكانا في التشكيل الأساسي خلال العديد من المباريات.

صاحب الـ28 عاما ينتهي تعاقده مع أرسنال بنهاية الموسم الجاري.

ويستعد أرسنال لمواجهة مولده مساء اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات من الدوري الأوروبي.