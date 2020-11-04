مباشر ليلة الأبطال – برشلونة (2) - (1) دينامو كييف.. جووول تقليص الفارق

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 - 22:02

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة - يوفنتوس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي برشلونة ودينامو كييف في ثالث جولات دوري أبطال أوروبا في ملعب كامب نو في المجموعة السابعة.

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ق75 جووول تسيجانكوف يقلص الفارق لدينامو كييف

ق65: جووول بيكيه يسجل الهدف الثاني للبلوجرانا.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدف دون رد.

ق3: جووول ميسي يسجل الهدف الأول لبرشلونة من ركلة جزاء.

انطلاق المباراة.

برشلونة ليلة الأبطال دينامو كييف
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