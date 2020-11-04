مباشر في إفريقيا - الزمالك (0)-(0) الرجاء.. الحفيظي يسدد بعيدا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك والرجاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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ق. 28 الحفيظي يسدد لكن بعيدا عن المرمى.

ق. 25 عرضية من محسن متولي تصطدم بالونش وتغير اتجاهها لكن أبو جبل يتألق ويبعدها عن المرمى.

ق. 23 فرصة أولى للزمالك. بنشرقي يقطع الكرة من الدفاع ويسدد في مدافع آخر لتصل الكرة إلى أحمد عيد الذي يخترق ويرسل عرضية يبعدها الدفاع لتصل إلى بنشرقي الذي يسدد فوق المرمى.

ق. 19 إنذار أول لـ عبد الإله مدكور بعد مخالفة لصالح أشرف بنشرقي.

ق. 11 ركنية يفذها الحفيظي ويتابعها الورفلي برأسية وينقذها أبو جبل ببراعة.

ق. 10 عرضية يبعدها عبد الله جمعة إلى ركنية.

ق. 8 سفيان رحيمي يسدد بجانب مرمى الزمالك.

ق. 6 عرضية في يد محمد أبو جبل.

بداية المباراة