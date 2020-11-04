المنشطات تًصدر بيان اعتذار لـ مامادو ساخو بسبب "الأضرار الجسيمة"

أصدرت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، بيان اعتذار لـ مامادو ساخو لاعب ليفربول السابق بسبب اتهامه في وقت سابق بتناول المنشطات.

واعتذرت وكالة مكافحة المنشطات “WADA” لـ مامادو ساخو المدافع الفرنسي بسبب اتهامها السابق له بإيجابية عينته لتناول المنشطات، ما أدى لإيقافه لفترة من الزمن.

تعود القصة لـ 2016 حين فشل مامادو ساخو في اختبار المنشطات، ليتم إيقافه ويغيب عن ليفربول فريقه وقتها، خلال نهائي بطولة الدوري الأوروبي أمام إشبيلية.

في ذلك الوقت وقع "يويفا" عقوبة على ساخو لمدة 30 يوما ولم يلعب مجددا لليفربول بعدها، الإيقاف تسبب كذلك في استبعاد ساخو من المشاركة في يورو 2016 مع منتخب فرنسا.

الآن ثبتت براءة ساخو، وهو حاليا يلعب لفريق كريستال بالاس وقد بلغ من العمر 30 عاما.

وحصل ساخو على حكم بتعويض مالي قدره 12 مليون استرليني من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

ساخو قال في تصريحات للصحفيين عقب الحصول على حكم البراءة "أشعر بسعادة غامرة. لي ولعائلتي وأصدقائي".

وأضاف "الأمر ليس سهلا بأن تكون رياضيا، وأن يتم إيقافك بسبب المنشطات".

وواصل "لكنني الآن وضعت كل ذلك خلف ظهري، ولا أنظر سوى للأمام وأتطلع للمستقبل".

ساخو أتم "دائما أؤمن بفريق المحاميين الذي يحميني وأعرف بأننا بمثابة فريق عمل. دائما نقول الصدق، والذي يقودنا في النهاية للفرحة".