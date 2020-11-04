سيراميكا كليوباترا يختار الاستمرار على استاد السويس الجديد ليكون ملعبه في الدوري

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 - 16:34

كتب : FilGoal

سيراميكا كليوباترا

اختار نادي سيراميكا كليوباترا استاد السويس الجديد ليكون ملعبا له خلال مباريات الدوري المصري الممتاز. وذلك في بيان رسمي على موقعه.

وأعلن النادي أن مجلس الإدارة استقر مع الجهاز الفني بقيادة هيثم شعبان على اختيار الملعب، خاصة وأنه نفس الملعب الذي خاض عليه الفريق مبارياته في الدرجة الثانية.

وصعد فريق سيراميكا كليوباترا للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه بعد أن خطف بطاقة التأهل من مجموعة القاهرة والقناة في الدرجة الثانية.

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وتأسس نادي سيراميكا كليوباترا عام 2006 وكانت البداية قوية، وفى أول مشاركة له نجح الفريق في تصدر جدول المسابقة لدوري الدرجة الثانية للشركات موسم 2006/2007. وفى موسم 2007 /2008 تم إشهار نادي سيراميكا كليوباترا ليصبح ناديا يتبع الاتحاد المصري لكرة القدم حيث لعب في دوري القسم الرابع لمدة عام واحد وتصدر المسابقة وصعد للقسم الثالث.

ومع تولي سعد فاروق مسؤولية قيادة الفريق موسم 2015-16 صعد للقسم الثاني، وحقق الفريق المركز الرابع في أول موسم له في الدرجة الثانية.

واستمر سعد فاروق للموسم الثالث مع الفريق وحقق المركز الثالث في ثاني موسم في الممتاز، ألا أنه رحل قبل نهاية الموسم بـ 3 جوالات وتولى هاني العقبي قيادة الفريق.

وفي الموسم الثالث في الدرجة الثانية، تولى رمضان السيد قيادة الفريق فنيا وعاونه هيثم شعبان كمدرب عام، وكاد الفريق أن يتأهل لولا ضياع بطاقة الصعود في الجولة الأخيرة.

والآن وفي الموسم الرابع للفريق في الدرجة الثانية، وتحت قيادة هيثم شعبان نجح الفريق في تحقيق ما أراد وصعد إلى الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه.

سيراميكا كليوباترا في الدوري
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