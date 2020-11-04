توتو سبورت: لوكاكو قد يغيب عن لقاء أتالانتا.. ومحاولات لتجهيزه أثناء التوقف الدولي

قد يغيب روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان عن مواجهة أتالانتا في قمة الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

ويأمل إنتر في عودة المهاجم البلجيكي أثناء التوقف الدولي من أجل أن يصبح جاهزا لخوض المباريات من جديد.

صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أوضحت أن إصابة لوكاكو في الفخذ والتي غاب بسببها عن مواجهتي بارما وريال مدريد قد يغيب بسببها عن لقاء أتالانتا أيضا.

ومن المنتظر أن ينضم لوكاكو لقائمة منتخب بلجيكا لمواجهة سويسرا وديا يوم 11 نوفمبر، ثم مواجهتي إنجلترا والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية.

ويأمل النادي الإيطالي الحفاظ على لوكاكو أثناء الأجندة الدولية من أجل أن يحصل على الراحة الكافية وعدم تجدد إصابته.

إنتر لم يعرف طعم الفوز في غياب المهاجم الذي سجل 7 أهداف في 7 مباريات، إذا تعادل مع بارما 2-2 وخسر من ريال مدريد 3-2.