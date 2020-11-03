مباشر ليلة الأبطال – أتالانتا (0) - (5) ليفربول.. جوتا والهااااتريك

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 - 21:51

كتب : FilGoal

ساديو ماني - ديوجو جوتا - محمد صلاح - ليفربول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي أتالانتا وليفربول التي تقام في ثالث جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الرابعة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

ق53: جووول جوتا يسجل الهدف الخامس لليفربول والهاتريك الأول له في مسيرته مع ليفربول.

ق49: جووول رابع لليفربول إثر تسديدة ساقطة من ماني بعد تمريرة من صلاح.

ق47: جووووول صلااااح يسجل الهدف الثالث لليفربول إثر انفراد من وسط الملعب وأسقط مدافع أتالانتا أرضا قبل أن يسدد بيسراه في الشباك.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدفين دون رد.

ق34: جووول الهدف الثاني لليفربول عن طريق جوتا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعدما تسلم الكرة بيسراه وسدد بيمناه ليخدع مدافع أتالانتا.

ق17: جووول جوتا يسجل الهدف الأول لليفربول إثر انفراد بمرمى أتالانتا.

ق16: تسديدة من كورتس جونز تصدى لها حارس أتالانتا على مرتين.

ق15: تسديدة من مورييل تصدى لها أليسون.

ق2: يا ربااه تهديد مبكر من جوتا لكن حارس أتالانتا يتصدى له.

انطلاق المباراة.

ليفربول أتالانتا ليلة الأبطال
نرشح لكم
أخر الأخبار
سيرخيو راموس يصل إلى 100 هدف مع ريال مدريد 5 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
ليلة الأبطال - جلادباخ يقهر شاختار بسداسية.. وأتليتكو مدريد يعود بنقطة من روسيا ساعة | دوري أبطال أوروبا
مباشر ليلة الأبطال – أتالانتا (0) - (5) ليفربول.. جوتا والهااااتريك ساعة | دوري أبطال أوروبا
مرتضى: نفذ وعدك يا مصطفى لأتركك تحترف.. ولا تفكروا في مواجهة الأهلي الآن ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مباشر ليلة الأبطال - ريال مدريد (2) (1) إنتر.. بطاقات صفراء تنهال ساعة | دوري أبطال أوروبا
الصفقة الرابعة - المصري يضم الحارس عصام ثروت ساعة | الدوري المصري
تقارير: جراحة في المخ لـ مارادونا ساعة | أمريكا
تشكيل ليلة الأبطال - هازارد أساسي في هجوم ريال مدريد.. وبيريسيتش يعوض غياب لوكاكو 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في إنجلترا - ليفربول (2)-(1) وست هام.. فوز صعب للحُمر 2 رسميا - كاف يعلن موعد مباراتي الزمالك والرجاء ونهائي دوري أبطال إفريقيا 3 كاف يعلن تأجيل نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا لأجل غير مسمى 4 في الجول يكشف – الأقرب لقرار طوارئ كاف بشأن تأجيل نصف ونهائي أبطال إفريقيا
قد ينال إعجابك