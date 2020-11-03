مباشر ليلة الأبطال – أتالانتا (0) - (5) ليفربول.. جوتا والهااااتريك

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي أتالانتا وليفربول التي تقام في ثالث جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الرابعة.

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ق53: جووول جوتا يسجل الهدف الخامس لليفربول والهاتريك الأول له في مسيرته مع ليفربول.

ق49: جووول رابع لليفربول إثر تسديدة ساقطة من ماني بعد تمريرة من صلاح.

ق47: جووووول صلااااح يسجل الهدف الثالث لليفربول إثر انفراد من وسط الملعب وأسقط مدافع أتالانتا أرضا قبل أن يسدد بيسراه في الشباك.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدفين دون رد.

ق34: جووول الهدف الثاني لليفربول عن طريق جوتا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعدما تسلم الكرة بيسراه وسدد بيمناه ليخدع مدافع أتالانتا.

ق17: جووول جوتا يسجل الهدف الأول لليفربول إثر انفراد بمرمى أتالانتا.

ق16: تسديدة من كورتس جونز تصدى لها حارس أتالانتا على مرتين.

ق15: تسديدة من مورييل تصدى لها أليسون.

ق2: يا ربااه تهديد مبكر من جوتا لكن حارس أتالانتا يتصدى له.

انطلاق المباراة.