مباشر ليلة الأبطال – أتالانتا (0) - (1) ليفربول.. جوتا جووول

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 - 21:51

كتب : FilGoal

صلاح يحتفل بهدف ليفربول في وست هام

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي أتالانتا وليفربول التي تقام في ثالث جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الرابعة.

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ق17: جووول جوتا يسجل الهدف الأول لليفربول إثر انفراد بمرمى أتالانتا.

ق16: تسديدة من كورتس جونز تصدى لها حارس أتالانتا على مرتين.

ق15: تسديدة من مورييل تصدى لها أليسون.

ق2: يا ربااه تهديد مبكر من جوتا لكن حارس أتالانتا يتصدى له.

انطلاق المباراة.

ليفربول أتالانتا ليلة الأبطال
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