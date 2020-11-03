مباشر ليلة الأبطال – أتالانتا (0) - (1) ليفربول.. جوتا جووول
الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 - 21:51
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي أتالانتا وليفربول التي تقام في ثالث جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الرابعة.
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ق17: جووول جوتا يسجل الهدف الأول لليفربول إثر انفراد بمرمى أتالانتا.
ق16: تسديدة من كورتس جونز تصدى لها حارس أتالانتا على مرتين.
ق15: تسديدة من مورييل تصدى لها أليسون.
ق2: يا ربااه تهديد مبكر من جوتا لكن حارس أتالانتا يتصدى له.
انطلاق المباراة.