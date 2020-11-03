مباشر ليلة الأبطال - ريال مدريد (2) (1) إنتر.. بطاقات صفراء تنهال

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 - 21:31

كتب : FilGoal

ريال مدريد - إنتر - دوري أبطال أوروبا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ريال مدريد وإنتر في إطار مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة بوروسيا مونشنخلادباخ ضد شاختار دونتسك الأوكراني لنفس المجموعة قد انتهت بفوز الألماني بخماسية دون مقابل.

لمطالعة المباراة لحظة بلحظة من هنـــــــــــــــــــــــا.

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ق 50: بطاقة صفراء لمارسيليو بروزوفيتش بعد عرقلة إدين هازارد.

ق 47: بطاقة صفراء لفيرلان ميندي مدافع ريال مدريد بعد تدخل على أشرف حكيمي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 44: بطاقة صفراء بعد تدخل قوي من أرتورو فيدال على لوكاس فاسكيز.

ق 35: جوووول تقليص الفارق إلى إنتر.. تمريرة من نيكولو باريلا بالكعب إلى لاوتارو الذي يسجل بتسديدة قوية على يمين كورتوا.

ق 33: جوووول ثاني لـ ريال مدريد، ركنية نفذها توني كروس إلى سيرخيو راموس الغير مراقب ليسجل الهدف الثاني.

ق 25: جووووول أول لـ ريال مدريد.. بنزيمة يستغل تمريرة خاطئة من أشرف حكيمي للخلف وينفرد ويراوغ هاندانوفيتش ويودع الكرة في الشباك بسهولة.

ق 22: عرضية من هازارد إلى بنزيمة الذي يمهد الكرة برأسه إلى فالفيردي لكن تسديدته مرت فوق العارضة.

ق 14: عرضية من لاوتارو إلى فيدال القادم من الخلف فسدد كرة جاءت في الشباك الخارجية لكورتوا.

ق 10: هجمة سريعة من إنتر تصل إلى بروزوفيتش الذي أرسل عرضية إلى نيكولو باريلا لكن رأسيته تصدى لها العارضة.

ق 4: عرضية من هازارد إلى أسينسيو الذي يسدد ويتصدى لها سمير هاندانوفيتش ببراعة.

بداية اللقاء

ليلة الأبطال إنتر ريال مدريد دوري أبطال أوروبا
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