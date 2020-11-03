مباشر ليلة الأبطال - ريال مدريد (1) (0) إنتر.. جوووول أول خطأ قاتل من حكيمي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ريال مدريد وإنتر في إطار مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة بوروسيا مونشنخلادباخ ضد شاختار دونتسك الأوكراني لنفس المجموعة قد انتهت بفوز الألماني بخماسية دون مقابل.

لمطالعة المباراة لحظة بلحظة من هنـــــــــــــــــــــــا.

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ق 25: جووووول أول لـ ريال مدريد.. بنزيمة يستغل تمريرة خاطئة من أشرف حكيمي للخلف وينفرد ويراوغ هاندانوفيتش ويودع الكرة في الشباك بسهولة.

ق 22: عرضية من هازارد إلى بنزيمة الذي يمهد الكرة برأسه إلى فالفيردي لكن تسديدته مرت فوق العارضة.

ق 14: عرضية من لاوتارو إلى فيدال القادم من الخلف فسدد كرة جاءت في الشباك الخارجية لكورتوا.

ق 10: هجمة سريعة من إنتر تصل إلى بروزوفيتش الذي أرسل عرضية إلى نيكولو باريلا لكن رأسيته تصدى لها العارضة.

ق 4: عرضية من هازارد إلى أسينسيو الذي يسدد ويتصدى لها سمير هاندانوفيتش ببراعة.

بداية اللقاء