مباشر في إنجلترا - توتنام (2)-(1) برايتون.. جوووووووول جاريث بيل والثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة توتنام وبرايتون، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي

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ق 73: جووووول جاريث بيل يسجل الثاني

ق 70: نزول بيل بدلا من لاميلا

ق 68: تسديدة قوية من لاميلا ترتد من القائم

ق 54: جوووووووووول طارق لامبتي يسجل التعادل

ق 13: جووووووووول هاري كين والأول من ركلة جزاء

بداية المباراة