مباشر في إنجلترا - توتنام (2)-(1) برايتون.. جوووووووول جاريث بيل والثاني

الأحد، 01 نوفمبر 2020 - 20:43

كتب : FilGoal

هاري كين

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة توتنام وبرايتون، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _ _ _

أخبار متعلقة
مورينيو محذرا توتنام: 7 سنوات فترة كبيرة.. اللاعب تغير توتنام يتلقى هزيمته الأولى في الدوري الأوروبي.. وليستر ينتصر على أيك أثينا ريمونتادا الدقائق العشر تٌفسد ما تم في ربع ساعة رائعة.. وست هام يعود أمام توتنام من بعيد سون وكين بالتخصص يقودان توتنام للفوز على بيرنلي

ق 73: جووووول جاريث بيل يسجل الثاني

ق 70: نزول بيل بدلا من لاميلا

ق 68: تسديدة قوية من لاميلا ترتد من القائم

ق 54: جوووووووووول طارق لامبتي يسجل التعادل

ق 13: جووووووووول هاري كين والأول من ركلة جزاء

بداية المباراة

في إنجلترا توتنام برايتون
نرشح لكم
أخر الأخبار
المصري يضم مصطفى سلطان من نادي مصر 24 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - تأكد غياب حارس الرجاء الأساسي أمام الزمالك 44 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
بوجبا: على الجميع في مانشستر التحسن وأنا أولهم ساعة | الدوري الإنجليزي
ساسولو يصعد لوصافة الدوري الإيطالي بالفوز على نابولي.. وروما يهزم فيورنتينا ساعة | أوروبا
سولشاير: الأمور ساءت من جميع النواحي أمام أرسنال.. وانتصارات دوري الأبطال أثرت سلبيا علينا ساعة | الدوري الإنجليزي
النني: واثق من إمكانياتي ولا يهمني هوية المنافس.. وأرتيتا رائع في دراسة الخصوم ساعة | الدوري الإنجليزي
سوسيداد يستعيد صدارة الدوري الإسباني من ريال مدريد برباعية في شباك سيلتا فيجو ساعة | أوروبا
في الجول يكشف – الونش لا يشعر بألم في الركبة.. وفرصه قائمة ضد الرجاء ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في إنجلترا - ليفربول (2)-(1) وست هام.. فوز صعب للحُمر 2 رسميا - كاف يعلن موعد مباراتي الزمالك والرجاء ونهائي دوري أبطال إفريقيا 3 كاف يعلن تأجيل نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا لأجل غير مسمى 4 في الجول يكشف – الأقرب لقرار طوارئ كاف بشأن تأجيل نصف ونهائي أبطال إفريقيا
قد ينال إعجابك