مباشر في إنجلترا - توتنام (2)-(1) برايتون.. جوووووووول جاريث بيل والثاني
الأحد، 01 نوفمبر 2020 - 20:43
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة توتنام وبرايتون، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي
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ق 73: جووووول جاريث بيل يسجل الثاني
ق 70: نزول بيل بدلا من لاميلا
ق 68: تسديدة قوية من لاميلا ترتد من القائم
ق 54: جوووووووووول طارق لامبتي يسجل التعادل
ق 13: جووووووووول هاري كين والأول من ركلة جزاء
بداية المباراة
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