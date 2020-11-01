أري بابل: أريد تسجيل الأهداف وتحقيق الألقاب مع الإسماعيلي

كشف أري بابل لاعب الإسماعيلي الجديد عن طموحاته مع الفريق خلال الموسم المقبل.

أري بابل انضم لنادي الإسماعيلي للموسم المقبل، قادما من فريق التعاون في صفقة انتقال حر.

وقال بابل في تصريحات لمركز النادي الإعلامي: "الجهاز الفني حرص في البداية على تعريفي بكل شىء عن الفريق من أجل تحقيق الانسجام والتناغم بشكل سريع".

وتابع "هدفي تسجيل الكثير من الأهداف والمساهمة في حصد الألقاب وإسعاد الجماهير".

اللاعب الأنجولي أكمل "أجيد اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر والمهاجم الصريح، لكنني أفضل دائما اللعب على الأطراف، إلا أنني تحت أمر الجهاز الفني في المركز الذي يفضل إشراكي به".

وأتم "أتطلع أيضا للتواجد في تشكيلة منتخب بلادي، وذلك عبر بوابة الإسماعيلي، وأرى أن اللعب في صفوف منتخب أنجولا لن يكون صعبا من خلال تواجدي هنا".

الإسماعيلي تعاقد مع ثلاثة لاعبين حتى الآن. أري بابل، وأحمد مصطفى جناح جينت البلجيكي، ورضوان شريفي الظهير الأيسر الجزائري من اتحاد العاصمة.