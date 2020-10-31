كهربا: نركز على التتويج بدوري الأبطال حتى لو أصبح النهائي بعد 3 شهور

السبت، 31 أكتوبر 2020 - 23:01

كتب : محرر في الجول

كهربا

يرى محمود عبد المنعم "كهربا" جناح الأهلي أن لاعبي الفريق يحافظون على تركيزهم على التتويج بدوري أبطال إفريقيا رغم تأجيل المباراة النهائية.

محمود كهربا

النادي : الأهلي

الأهلي

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تأجيل المباراة النهائية التي تأهل الأهلي لها إلى 27 نوفمبر بدلا من 6 نوفمبر.

وقال كهربا لقناة "أون تايم سبورتس" عقب مباراة طلائع الجيش في نهاية الدوري: "التتويج بالدوري مع الأهلي شيء افتخر به وأنا أسعد شخص في العالم وأسعى للتتويج بمزيد من البطولات".

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وتابع "كل اللاعبين يركزون على التتويج ببطولة دوري الأبطال حتى لو النهائي بعد شهر أو 3 شهور وهدفنا إسعاد الجماهير".

وأضاف "جماهير الأهلي أهم ناس في حياتي وأنا ابنهم لا استطيع أن أغضبهم مني وأنا منهم وكنت معهم في المدرجات منذ كنت أبلغ 10 سنوات".

وعن الاحتفال بقميص يحمل صورة مؤمن زكريا، قال: "توقعت التسجيل اليوم ولذلك ارتديت قميصا يحمل صورة مؤمن زكريا أخي الكبير وربنا أكرمني بالتسجيل لحظة دخول مؤمن".

الأهلي كهربا في الدوري
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