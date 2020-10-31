استراحة في إسبانيا - ألافيس (1) (0) برشلونة.. نهاية الشوط الأول

يحل برشلونة ضيفا على ديبورتيفو ألافيس في ملعب مينديزوروتزا بالجولة الثامنة الدوري الإسباني.

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نهاية الشوط الأول

ق.43 ركلة حرة جديدة من ميسي تصطدم بالحائط البشري وتخرج إلى ركنية

ق.31 جووووووووول لويس ريوخا يتقدّم لـ ألافيس بالهدف الأول بعد خطأ قاتل من نيتو

ق.23 تسديدة ليو ميسي الخادعة من ركلة حرة تجد تصديا رائعا من فلوريان لوجون من على خط المرمى

ق.17 تسديدة من إدجار مينديز لكن نيتو يتصدى على مرتين

ق.13 أنسو فاتي يهدر انفرادا صريحا بالمرمى ويسدد خارج الإطار كرة أرضية طائشة

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل