مباشر في إنجلترا - ليفربول (1)-(1) وست هام.. صلاح يهدر

السبت، 31 أكتوبر 2020 - 19:27

كتب : FilGoal

محمد صلاح لحظة تسجيل هدف تعادل ليفربول في وست هام

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ووست هام، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

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ق. 73 تمهيدة من ماني إلى صلاح وتصويبة سيئة من صلاح خارج الملعب.

ق. 70 ديوجو جوتا وشاكيري يشاركان بدلا من جونز وفيرمينو.

ق. 69 كرة طويلة يتسلمها روبيرتسون ويدخل منطقة الجزاء ويرسل عرضية خطيرة يبعدها فابيانسكي بصعوبة.

ق. 52 إصابة كريسويل بسبب تغير مفاجئ في اتجاه الحركة.

ق. 49 عرضية من موسواكو يقابلها فورنالس بلمسة في يد أليسون.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 41 جووول محمد صلاح يسجل ركلة الجزاء بنجاح ويحرز التعادل لليفربول.

ق. 40 ركلة جزاء لليفربول تحصل عليها محمد صلاح بعد عرقلة من ماسواكو.

ق. 36 عرضية من ماني يقابلها روبيرتسون بتصويبة مباشرة فوق المرمى.

ق. 25 تمريرة من صلاح إلى هندرسون الذي يسدد لكن بجانب القائم بقليل.

ق. 10 جووول أول لوست هام. عرضية من الجهة اليسرى يبعدها جوميز وتصل إلى بابلو فورنالاس الذي يتسلم الكرة ويسدد أرضية في شباك أليسون.

ق. 8 عرضية من الجهة اليمنى، يبعدها فيليبس قبل رأسية هالر

بداية المباراة

في إنجلترا ليفربول وست هام
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