استراحة في إنجلترا - ليفربول (1)-(1) وست هام.. نهاية الشوط الأول

السبت، 31 أكتوبر 2020 - 19:27

كتب : FilGoal

بابلو فورنالاس يحتفل بهدف وست هام الأول في ليفربول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ووست هام، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

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نهاية الشوط الأول

ق. 41 جووول محمد صلاح يسجل ركلة الجزاء بنجاح ويحرز التعادل لليفربول.

ق. 40 ركلة جزاء لليفربول تحصل عليها محمد صلاح بعد عرقلة من ماسواكو.

ق. 36 عرضية من ماني يقابلها روبيرتسون بتصويبة مباشرة فوق المرمى.

ق. 25 تمريرة من صلاح إلى هندرسون الذي يسدد لكن بجانب القائم بقليل.

ق. 10 جووول أول لوست هام. عرضية من الجهة اليسرى يبعدها جوميز وتصل إلى بابلو فورنالاس الذي يتسلم الكرة ويسدد أرضية في شباك أليسون.

ق. 8 عرضية من الجهة اليمنى، يبعدها فيليبس قبل رأسية هالر

بداية المباراة

في إنجلترا ليفربول وست هام
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