كوكا يواصل التألق ويسجل ثنائية انتصار أولمبياكوس في شباك أبولون

السبت، 31 أكتوبر 2020 - 17:26

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا - أولمبياكوس

فاز أولمبياكوس بهدفين دون رد على ضيفه أبولون سميرنيس على ملعب كارايسكاكي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري اليوناني.

وسجّل المصري أحمد حسن "كوكا" هدفي المباراة في الشوط الثاني.

ليرفع أولمبياكوس رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة رغم خوضه 5 مباريات فقط، فيما تجمّد رصيد أبولون عند 3 نقاط في المركز 11.

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كوكا الذي خاض المباراة كاملةً، افتتح التسجيل في الدقيقة 65 بتسديدة مباغتة من داخل منطقة الجزاء بعد فوضى دفاعية.

قبل أن يقتل المباراة بهدفٍ ثانٍ سريع في الدقيقة 72 بعد عرضية مميزة من جيورجوس ماسوراس، قابلها كوكا بلمسة واحدة في الشباك.

ليرفع كوكا رصيده إلى 3 أهداف في الدوري اليوناني هذا الموسم، و4 أهداف إجمالا في مختلف المسابقات.

ويحل أولمبياكوس ضيفا على مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويتواجد كوكا ضمن قائمة المحترفين التي أعلنها حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر للانضمام إلى معسكر نوفمبر المقبل.

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