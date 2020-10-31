مواعيد مباريات السبت 31 أكتوبر 2020.. الأهلي ضيف طلائع الجيش

يخوض الأهلي اليوم السبت آخر مبارياته في الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز حين يحل ضيفا على طلائع الجيش في الثامنة مساء.

وفي الثالثة عصرا يلعب سموحة ضد نادي مصر، وفي الخامسة والنصف يواجه بيراميدز فريق المقاولون العرب.

وتنقل أون تايم سبورتس المباريات الثلاث.

وفي السابعة والنصف مساء يلعب ليفربول ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز (beIN 2).

وفي الثالثة عصرا يستضيف ريال مدريد فريق ويسكا في الدوري الإسباني (beIN 1).

ويحل برشلونة ضيفا على ديبورتيفو آلافيس في العاشرة مساء (beIN 3).

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