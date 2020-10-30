كلوب: صلاح يقدّم موسما مذهلا.. تطور بشكل كبير

الجمعة، 30 أكتوبر 2020 - 20:33

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - ليدز - كلوب

أشاد يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول، بنجمه المصري محمد صلاح جناح الفريق.

وصرّح كلوب عبر سكاي سبورتس: "صلاح يقدّم موسما مذهلا حتى اللحظة، وقد تطوّر من آلة تهديفية إلى لاعب يجيد الربط جيدا مع الآخرين، وهذا مهم لنا".

وأضاف: "إنه أكثر من يعمل، يستعمل سرعته الكبيرة وقدرته على التمركز بين الخطوط أيضا".

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وتابع: "أنا سعيد للغاية بتطوره وموسمه حتى اللحظة. نحتاجه بالطبع هو وبقية الفتية في أفضل مستوى لكي نحقق أهدافنا".

وأتم: "كفريق علينا أن نتطور، وكأفراد علينا أن نتطور، هذا طبيعي لأنه مع الوقت تمتلك مزيدا من الخبرة وتخوض مزيدا من المباريات وتفهم اللعبة بشكل أفضل وتستوعب مهاراتك وتجيد استعمالها".

ويستقبل ليفربول نظيره وست هام يونايتد غدا السبت على ملعب أنفيلد في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

ويمتلك صلاح سجلا مميزا أمام الفريق اللندني، إذ هز شباكه 6 مرات في 6 مباريات خاضها أمامه.

وسجّل صلاح إجمالا 7 أهداف هذا الموسم في 10 مباريات بمختلف المسابقات.

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