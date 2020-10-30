رسميا - يوفنتوس يعلن تعافي رونالدو من فيروس كورونا

الجمعة، 30 أكتوبر 2020 - 19:24

كتب : FilGoal

رونالدو

أعلن نادي يوفنتوس في بيان رسمي شفاء نجمه كريستيانو رونالدو من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال البيان: "رونالدو خضع لمسحة أخيرة لفحص حالته وتحديد مدى تعافيه من كوفيد 19".

وواصل البيان: "الاختبار ثبت سلبية مسحة رونالدو، واللاعب تعافى بعد 19 يوما، ولم يعد خاضعا للعزل المنزلي".

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بعد أن أعلن يوفنتوس سلبية مسحة رونالدو، أصبح اللاعب جاهزا للمشاركة مع فريقه في الدوري الإيطالي ومن ثم دوري أبطال أوروبا.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة سبيزيا في الدوري الإيطالي يوم الأحد، ثم فيرنفاروتشي في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وبما أن اختبار رونالدو جاء سلبيا قبل 48 ساعة من مواجهة فريقه في الدوري الإيطالي فقد يحق له المشاركة في المباراة إذا ما قرر بيرلو إشراكه.

وحقق يوفنتوس انتصارين في غياب البرتغالي البالغ 35 عاما ضد نابولي اعتباريا وضد دينامو كييف في الجولة الأولى من دوري الأبطال، كما تعادل في مباراتين أمام كروتوني وهيلاس فيرونا، وخسر من برشلونة 2-0 في دوري أبطال أوروبا.

وحسب شبكة سكاي إيطاليا، رونالدو بات جاهزا للمشاركة ضد سبيزيا في الدوري الإيطالي يوم الأحد، خاصة وأن المسحة السلبية جاءت قبل 48 ساعة من المباراة.

في إيطاليا الدوري الإيطالي
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