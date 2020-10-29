بمشاركة كاملة للنني.. أرسنال يواصل انطلاقته الأوروبية بثلاثية في دوندالك

واصل أرسنال انطلاقته الأوروبية بفوز ثان في إطار المجموعة الثانية للدوري الأوروبي، هذه المرة بثلاثية في شباك دوندالك الأيرلندي.

أرسنال حصد النقطة السادسة في المجموعة بعد أن فاز في الجولة الأولى على رابيد فيينا النمساوي، الذي خسر مرة أخرى في الجولة الثانية من مولده النرويجي، ليتقاسم أرسنال ومولده الصدارة بـ 6 نقاط.

أهداف أرسنال جاءت في الدقيقة 42 عن طريق إيدي نكيتياه الذي استغل ارتباك دفاع وحارس دوندالك أمام المرمى في التعامل مع ركلة ركنية، ليسجل الهدف الأول.

وبعدها بدقيقتين، انطلق نكيتياه ومرر كرة لنيكولاس بيبي الذي سددها في أجساد الدفاع الأيرلندي، لترتد لجو ويلوك الذي أودعها المرمى معلنا الهدف الثاني.

وأنهى بيبي أهداف أرسنال والمباراة في الدقيقة الأولى من الشوط الأول، بتسديدة قوية بيمناه سكنت الزاوية العليا لمرمى الفريق الأيرلندي.

وشارك محمد النني في المباراة كاملة في خط وسط فريقه مع ويلوك.