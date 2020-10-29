برشلونة يعلن إصابة أراوخو

أعلن نادي برشلونة عن إصابة لاعبه رونالد أراوخو على مستوى العضلة الخلفية بالساق اليمنى.

رونالد أراوخو النادي : برشلونة برشلونة

وغادر أراوخو مصابا بين شوطي مباراة برشلونة أمام يوفنتوس مساء الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

ولم يشر برشلونة إلى مدة غياب أراوخو، لكن صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية تُرجّح ابتعاده حتى التوقف الدولي المقبل.

[COMUNICADO MÉDICO]@RonaldAraujo939, con una lesión en bíceps femoral del muslo derecho Consulta todos los detalles 👉 https://t.co/1CaiM1T0VA pic.twitter.com/PXtvZcLG0v — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 29, 2020

هذا يعني غياب أراوخو عن مباراتي ديبورتيفو ألافيس وريال بيتيس في الدوري الإسباني، ومباراة دينامو كييف بدوري أبطال أوروبا.

الصحيفة أشارت إلى تقلص حظوظ أراوخو في اللحاق بمباراتي منتخب أوروجواي في التوقف الدولي المقبل أمام كولومبيا والبرازيل.

وشارك أراوخو أمام يوفنتوس بسبب غياب جيرارد بيكيه عن قلب دفاع برشلونة للإيقاف بعد طرده في مباراة الجولة الأولى.

وذكر مويس يورنيس صحفي شبكة "إي إس بي إن" المُقرّب من برشلونة أن أراوخو شارك في المباراة رغم إصابته بالفعل، لكنه تحامل على نفسه لتعويض الغيابات.

Araujo comenzó el partido de ayer en Turín con una pequeña rotura de más de medio centímetro. Sabía de la necesidad del equipo y jugó hasta que no pudo más. Está a la espera de pruebas y posiblemente no viaje con Uruguay a las eliminatorias Noticia @espnfc @ESPNDeportes — moisESPN (@moillorens) October 29, 2020

ومع إصابة أراوخو، واستمرار ابتعاد صامويل أومتيتي الطويل، لن يمتلك رونالد كومان مدرب برشلونة سوى جيرارد بيكيه وكليمنت لونجليه في مركز قلب الدفاع.

وشارك فرينكي دي يونج في هذا المركز بشكل اضطراري خلال الشوط الثاني أمام يوفنتوس بعد استبدال أراوخو.

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