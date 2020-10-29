برشلونة يعلن إصابة أراوخو

الخميس، 29 أكتوبر 2020 - 20:32

كتب : FilGoal

رونالد أراوخو - ألفارو موراتا

أعلن نادي برشلونة عن إصابة لاعبه رونالد أراوخو على مستوى العضلة الخلفية بالساق اليمنى.

رونالد أراوخو

النادي : برشلونة

برشلونة

وغادر أراوخو مصابا بين شوطي مباراة برشلونة أمام يوفنتوس مساء الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

ولم يشر برشلونة إلى مدة غياب أراوخو، لكن صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية تُرجّح ابتعاده حتى التوقف الدولي المقبل.

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هذا يعني غياب أراوخو عن مباراتي ديبورتيفو ألافيس وريال بيتيس في الدوري الإسباني، ومباراة دينامو كييف بدوري أبطال أوروبا.

الصحيفة أشارت إلى تقلص حظوظ أراوخو في اللحاق بمباراتي منتخب أوروجواي في التوقف الدولي المقبل أمام كولومبيا والبرازيل.

وشارك أراوخو أمام يوفنتوس بسبب غياب جيرارد بيكيه عن قلب دفاع برشلونة للإيقاف بعد طرده في مباراة الجولة الأولى.

وذكر مويس يورنيس صحفي شبكة "إي إس بي إن" المُقرّب من برشلونة أن أراوخو شارك في المباراة رغم إصابته بالفعل، لكنه تحامل على نفسه لتعويض الغيابات.

ومع إصابة أراوخو، واستمرار ابتعاد صامويل أومتيتي الطويل، لن يمتلك رونالد كومان مدرب برشلونة سوى جيرارد بيكيه وكليمنت لونجليه في مركز قلب الدفاع.

وشارك فرينكي دي يونج في هذا المركز بشكل اضطراري خلال الشوط الثاني أمام يوفنتوس بعد استبدال أراوخو.

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