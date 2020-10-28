جريزمان وديمبيلي يرافقان ميسي في هجوم برشلونة.. وديبالا وموراتا أساسيان مع يوفنتوس

الأربعاء، 28 أكتوبر 2020 - 20:57

كتب : FilGoal

ميسي - جريزمان - برشلونة

يبدأ برشلونة مواجهة يوفنتوس بالثلاثي الهجومي ليونيل ميسي وعثمان ديمبيلي وأنطوان جريزمان.

ويحل برشلونة ضيفا على يوفنتوس ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

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حراسة المرمى: نيتو

الدفاع: سيرجي روبيرتو - رونالد أرواخو - كليمينيه - لينجليه - خوردي ألبا

الوسط: ميراليم بيانيتش - فرينكي دي يونج - بيدري - ليونيل ميسي - عثمان ديمبيلي

الهجوم: أنطوان جريزمان

بينما تشكيل يوفنتوس كالآتي:

حراسة المرمى: فوتشينك تشيزني

الدفاع: خوان كوادرادو – مريح ديميرال – ليوناردو بونوتشي – دانييلو

الوسط: ديان كولوسيفسكي – رودريجيو بنتانكور – أدريان رابيو – فيدريكو كييزا

الهجوم: باولو ديبالا – ألفارو موراتا

ليلة الأبطال ميسي برشلونة يوفنتوس
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