كاسيميرو: موقفنا غير جيد.. علينا القتال من أجل شعار ريال مدريد

اعترف كارلوس كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد بصعوبة موقف فريقه في دوري أبطال أوروبا بعد التعادل مع بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

كاسيميرو النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وتعادل ريال مدريد في الوقت القاتل مع بوروسيا موشننجلادباخ الألماني بهدفين لكل فريق، في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا. (طالع التفاصيل)

ليحصد ريال مدريد نقطته الأولى في المجموعة الثانية ويظل في المركز الأخير.

وقال كاسيميرو عقب المباراة: "لسنا في مركز جيد وعلينا القتال وتقديم كل ما لدينا من أجل شعار هذا النادي".

اللاعب البرازيلي أضاف "في دوري أبطال أوروبا كل المباريات صعبة وحصدنا نقطة مهمة بالنسبة لنا وعلينا اللعب بشكل أفضل في المباريات المقبلة".

صاحب هدف التعادل أكمل "لعبنا بشكل جيد وفعلنا كل ما لدينا ولكنهم وصلوا إلى مرمى فريقنا مرتين وسجلوا هدفين".

وأتم تصريحاته "هذه هي كرة القدم وبطولة دوري أبطال أوروبا تتطلب بذل أقصى جهد لدينا".

ويلعب ريال مدريد في المباراة المقبلة ضد إنتر ميلان الإيطالي.