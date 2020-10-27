حارس البرازيل السابق: نصحت ليفربول بالتعاقد مع أليسون قبل انضمامه لـ روما

الثلاثاء، 27 أكتوبر 2020 - 20:01

كتب : FilGoal

أليسون - صلاح

كشف دوني ألكسندر حارس مرمى ليفربول ومنتخب البرازيل السابق عن ترشيحه لمواطنه أليسون بيكر للانضمام للفريق الإنجليزي قبل أن ينتقل إلى روما الإيطالي.

أليسون

النادي : ليفربول

ليفربول

وقال دوني في حديث مع شبكة ESPN البرازيلية: "كان بإمكان ليفربول توفير الكثير من الأموال إذا تعاقدوا مع أليسون عندما كان في صفوف كورنثيانز البرازيلي وقبل انتقاله إلى روما".

وأضاف "بالفعل طرحت اسم أليسون على ليفربول عندما كان في كورنثيانز ولكن النادي الإنجليزي لم يتعاقد معه".

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وأكمل "لدينا نفس المسيرة الكروية، من كورنثيانز إلى روما ثم ليفربول، لكني قضيت وقت أطول مع الفريق الإيطالي".

وأتم تصريحاته "أنا سعيد جدا بالنجاح الذي يحققه أليسون، إنه أفضل حارس في العالم".

وانتقل أليسون البالغ من العمر 28 عاما لصفوف روما عام 2016 قادما من الدوري البرازيلي.

وقضى عامين مع الفريق الإيطالي قبل أن ينضم لصفوف ليفربول.

وحقق أليسون ثاني أغلى حارس مرمى في تاريخ كرة القدم لقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي والدوري الإنجليزي وكأس العالم للأندية مع ليفربول.

وبلغت صفقة انتقال أليسون من روما إلى ليفربول 72 مليون يورو.

أليسون ليفربول الدوري الإنجليزي
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