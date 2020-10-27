مباشر ليلة الأبطال - لوكوموتيف (0) (1) بايرن.. شاختار (0) (0) إنتر.. ماذا أهدرت يا لاوتارو

الثلاثاء، 27 أكتوبر 2020 - 19:27

كتب : FilGoal

ليون جورتسيكا - بايرن ميونيخ - لوكوموتيف موسكو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا 2020-2021.

ويستضيف لوكوموتيف موسكو، بايرن ميونيخ لحساب المجموعة الأولى.

فيما يحل إنتر ضيفا على شاختار دونتسك في المجموعة الثانية.

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لوكوموتيف موسكو × بايرن ميونيخ

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنـــــــــــــــا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 14: هدف مبكر لبايرن ميونيخ سجله ليون جوريتسكا برأسية مستفيدا من عرضية بنيامين بافار.

بداية المباراة

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شاختار دونتسك × إنتر

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنـــــــــــــــا.

ق 54: تسديدة من بروزوفيتش يتصدى لها الحارس ومتابعة لاوتارو لا تجد طريقها في الشباك الخالية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 42: تسديدة صاروخية من كرة ثابتة نفذها لوكاكو يتصدى لها العارضة.

ق 16: لوكاكو انفرد بالحارس لكن تسديدته لم تجد الشباك، ليرسل عرضية إلى باريلا الذي يسدد كرة قوية ترتطم بالعارضة.

ق 14: تغيير أول اضطراري لشاختار بنزول تايسون بدلا من دينتينو.

بداية المباراة

بايرن ميونيخ إنتر ليلة الأبطال دوري أبطال أوروبا
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