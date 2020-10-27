مصدر من بيراميدز لـ في الجول: تشاتشيتش سيرحل عن الفريق بعد عدم التتويج بالكونفدرالية

بات أنتي تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن صفوف الفريق بعد الفشل في التتويج بلقب الكونفدرالية.

وقال مصدر من بيراميدز –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com:" التتويج بالكونفدرالية كانت الفرصة الأخيرة للمدرب الكرواتي في النادي".

وأكمل "الإدارة لم ترغب في التعاقد مع مدير فني جديد قبل تلك الفترة الهامة".

واستدرك "لكن الآن بعد ما حدث فالمدرب الكرواتي سيرحل والإدارة تبحث الآن في بعض السير الذاتية لاختيار أحدهم".

وأتم "الإدارة تسعى لاختيار المدير الفني الجديد ليبدأ فترة الإعداد مع الفريق قبل انطلاق الموسم المقبل".

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن وجود انقسام في إدارة بيراميدز حول استمرار تشاتشيتش من عدمه قبل استكمال مشوار الكونفدرالية لكن تم الاستقرار في نهاية المطاف على بقاء المدرب الكرواتي.

وخسر بيراميدز نهائي الكونفدرالية من نهضة بركان المغربي بهدف دون رد.

المدرب صاحب الـ67 عاما قاد بيراميدز في 33 مباراة فاز في 21 وخسر 9 مرات وتعادل في ثلاث لقاءات.

وضمن بيراميدز المشاركة في الكونفدرالية الموسم المقبل بعد احتلاله المركز الثالث في الدوري رسميا.