مصدر من اتحاد الكرة يؤكد لـ في الجول: نهائي إفريقيا سيقام في برج العرب

الاثنين، 26 أكتوبر 2020 - 22:30

كتب : عاطف شادي

كأس دوري أبطال إفريقيا

كأس دوري أبطال إفريقيا

كشف اتحاد الكرة عن نقل نهائي دوري أبطال إفريقيا من استاد القاهرة إلى ملعب برج العرب.

وقال مصدر من اتحاد الكرة –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com: "تم نقل نهائي دوري الأبطال إلى ملعب برج العرب".

وواصل "النقل جاء بناء على طلب من سلطات الأمن".

أخبار متعلقة:
خبر في الجول – محادثات شفهية مع الأهلي حول احتمالية نقل نهائي إفريقيا لبرج العرب عبد الحفيظ لـ في الجول: الشناوي جاهز تماما لنهائي إفريقيا الزمالك يحسم الوصافة ويطلق 3 رصاصات تحذيرية لـ الرجاء في مرمى الإسماعيلي

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق تلقي الأهلي أحد طرفي النهائي محادثات شفهية لمعرفة رأيه من احتمالية نقل اللقاء وأبدى مسؤولو النادي الأحمر موافقتهم المبدئية.

وتأهل الأهلي لنهائي دوري الأبطال بعد اجتياز عقب الوداد المغربي.

وينتظر الأهلي ملاقاة الفائز من الزمالك والرجاء في النهائي الذي يقام في السادس من شهر نوفمبر المقبل.

اتحاد الكرة الأهلي الزمالك الرجاء في إفريقيا
نرشح لكم
تقرير: حل أزمات منتخب بنين قبل مواجهة الأرجنتين الودية تعرف على منافس منتخب مصر في توقف نوفمبر بعد نهاية التوقف الدولي.. منتخب مصر يتراجع مركزا في تصنيف فيفا بعد إلغاء الوديات.. المغرب ومالي يكرران نتيجة التعادل مجددا موسيماني: حصلت على راحة مثل كلوب وجوارديولا.. وهذا أول ما تذكرته في استاد القاهرة الهزيمة السادسة.. منتخب مصر يخسر أمام جنوب إفريقيا بهدف وديا الأكبر في المشاركة الدولية الأولى.. المهدي سليمان يشارك مع منتخب مصر ضد جنوب إفريقيا هاني أبو ريدة يكرم رئيس جنوب إفريقيا على هامش ودية مصر
أخر الأخبار
في الجول يكشف قائمة لاعبي شباب الزمالك الأقرب للمشاركة ضد زد بكأس عاصمة مصر 21 دقيقة | الكرة المصرية
بي بي سي: بيكفورد يواجه المحاكمة بعد واقعة قيادة متهورة بسيارته 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فابريجاس: لم أكن أعرف أن هناك ناد في مدينة كومو.. ولهذا السبب انضممت له ساعة | الكرة الأوروبية
كأس الخليج - زلاتكو: نهائي البطولة سيكون من أسهل المباريات ساعة | الوطن العربي
سباليتي: صلاح يمنح لمدربيه جائزة الأفضل في العالم 2 ساعة | الكرة الأوروبية
كأس الخليج - دونيس: هذا هو وقود السعودية نحو اللقب 2 ساعة | سعودي في الجول
اعتذر بسبب خطأ ووُصف قراره بالـ "فضيحة".. من هو أوبرينوفيتش حكم مباراة الزمالك والأهلي؟ 3 ساعة | الدوري المصري
يد - قبل انطلاق البطولة بساعات.. اعتذار فريقين يربك بطولة إفريقيا 3 ساعة | كرة يد
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يضع شرطين للمشاركة في السوبر 2 "الجهاز الفني غاضب".. في الجول يكشف كواليس خروج عبد المنعم من معسكر المنتخب 3 تقرير: مصر تستضيف كأس العرب للأندية 4 متولي: لهذا طلبنا ترجمة خطاب معالي.. ولم نتوقع إيقاف القيد التأديبي لـ الزمالك