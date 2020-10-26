مصدر من اتحاد الكرة يؤكد لـ في الجول: نهائي إفريقيا سيقام في برج العرب
الاثنين، 26 أكتوبر 2020 - 22:30
كتب : عاطف شادي
كشف اتحاد الكرة عن نقل نهائي دوري أبطال إفريقيا من استاد القاهرة إلى ملعب برج العرب.
وقال مصدر من اتحاد الكرة –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com: "تم نقل نهائي دوري الأبطال إلى ملعب برج العرب".
وواصل "النقل جاء بناء على طلب من سلطات الأمن".
وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق تلقي الأهلي أحد طرفي النهائي محادثات شفهية لمعرفة رأيه من احتمالية نقل اللقاء وأبدى مسؤولو النادي الأحمر موافقتهم المبدئية.
وتأهل الأهلي لنهائي دوري الأبطال بعد اجتياز عقب الوداد المغربي.
وينتظر الأهلي ملاقاة الفائز من الزمالك والرجاء في النهائي الذي يقام في السادس من شهر نوفمبر المقبل.
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