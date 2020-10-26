فخر الدين بن يوسف: لم أتقدم بشكوى ضد الإسماعيلي.. رغبتي كانت التجديد للدراويش

الاثنين، 26 أكتوبر 2020 - 00:41

كتب : FilGoal

فخر الدين بن يوسف

فخر الدين بن يوسف

كشف فخر الدين بن يوسف المحترف التونسي السابق لنادي الإسماعيلي عن عدم تقدمه بشكوى ضد النادي وغبته كانت في الاستمرار لمدة موسم أو اثنين.

فخر الدين بن يوسف

النادي : الاتحاد المنستيري

الإسماعيلي

ولم يجدد فخر الدين بن يوسف تعاقده مع الإسماعيلي ولم يستكمل الموسم بعد جائحة فيروس كورونا.

وقال بن يوسف عبر أون تايم سبورتس 2: "تجربتي مع الإسماعيلي لم تكن طويلة، لكنها كانت جيدة وراض تماما عنها رغم المدة القصيرة".

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وتابع "جائحة كورونا عقدت الأمور بيني وبين إدارة الإسماعيلي بالنسبة لأمر تجديد تعاقدي".

وأوضح المحترف التونسي "رفضت طلب الإسماعيلي بتجديد عقدي لشهرين أو ثلاثة أشهر، وفي كل تصريحاتي عبر وسائل الإعلام التونسية كنت أقول أن الأولوية لنادي الإسماعيلي".

وكشف "كنت أرغب في تعاقد لمدة موسم أو موسمين لتأمين مستقبلي، ولم أطلب مبالغ مالية كبيرة كما يشاع".

وشدد "لم أتقدم بشكوى ضد نادي الإسماعيلي في فيفا وهذا كلام غير صحيح، هناك شائعات أن مسئولي الإسماعيلي تقدموا بالشكوى ضدي".

وأضاف المحترف التونسي "حصلت على مقدم تعاقدي مع الإسماعيلي ولم أحصل بعد ذلك سوى على راتب شهر يناير فقط، وكيلي تواصل مع إدارة الإسماعيلي للحصول على مستحقاتي ولكن الإدارة رفضت".

وتابع "المحامي الخاص بي طلب مني الضوء الأخضر للتقدم بشكوى ضد الإسماعيلي عبر فيفا لكني طلبت منه الانتظار".

وعن سبب عدم استكمال موسمه قال: "عقدي ينتهي مع الإسماعيلي حتى 19 يوليو، وبعد جائحة كورونا فيفا أوصى بتجديد التعاقد باتفاق الطرفين لذلك لم أخرق بنود التعاقد".

وأوضح "الدوري المصري حاليا أقوى من الدوري التونسي، يملك لاعبين مميزين وملاعب ممتازة، وكل الأمور متوفرة".

وأتم تصريحاته "إذا حصلت على عرض جيد من نادي مصري سأدرسه ولم لا أنضم".

الإسماعيلي فخر الدين بن يوسف فيروس كورونا
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