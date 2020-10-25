خبر في الجول - تضاؤل فرص أوباما في اللحاق بالإسماعيلي.. وفحص طبي لحسم مشاركته ضد الرجاء

الأحد، 25 أكتوبر 2020 - 18:02

كتب : FilGoal

لاعبو الزمالك يحتفلون بهدف يوسف أوباما أمام الجونة

تضاءلت فرص مشاركة يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب الزمالك في المشاركة ضد الإسماعيلي في الجولة الأخيرة من الدوري غدا الإثنين.

وعلم FilGoal.com أن أوباما اشتكى من بعض الآلام أسفل الركبة في الأيام الماضية.

وبالتالي، قرر الجهاز الفني عدم المجازفة بأوباما أمام الإسماعيلي وفضل إراحته.

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ويخضع أوباما لفحص طبي تمهيدا لحسم أمر مشاركته ضد الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 1 نوفمبر.

وصنع أوباما 9 أهداف، وسجل 4 أهداف، مع الزمالك في 36 مشاركة هذا الموسم.

ويحتاج الزمالك للفوز أمام الإسماعيلي لحسم المركز الثاني في مسابقة الدوري دون انتظار نتيجة بيراميدز أمام المقاولون في نفس الجولة.

وإفريقيًا، فاز الزمالك على الرجاء 1-0 في كازابلانكا في مواجهة ذهاب نصف النهائي.

الزمالك الإسماعيلي الرجاء يوسف أوباما
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