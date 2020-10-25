الهزيمة الأولى لكتيبة أنشيلوتي.. ساوثامبتون يضرب إيفرتون ويقدم هدية لـ ليفربول

تلقى إيفرتون الهزيمة الأولى في الدوري الإنجليزي هذا الموسم وخسر أمام ساوثامبتون بثنائية دون رد ضمن الجولة السادسة من المسابقة.

وبعدما حقق الفوز في 4 مباريات متتالية ثم تعادل مع غريمه التقليدي ليفربول، تعرض إيفرتون لأول هزيمة في الدوري هذا الموسم مع مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ووصل ساوثامبتون بهذا الفوز إلى النقطة 10 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وتجمد رصيد إيفرتون عند النقطة 13 في الصدارة بالتساوي مع ليفربول ومتوفقا عليه بفارق الأهداف فقط.

تقدم وارد براوس لساوثامبتون في الدقيقة 27، ثم أضاف شاي أدامز الهدف الثاني في الدقيقة 35.

لينتهي الشوط الأول بتقدم ساوثامبتون بثنائية دون رد.

في الشوط الثاني سيطر إيفرتون على اللعب وحاول تعديل النتيجة ولكن دون فائدة.

وتلقى إيفرتون ضربة موجعة بعدما تعرض مدافع لوكاس ديني للطرد في الدقيقة 72 بعد تدخل قوي على كايل ووكر بيتيز مدافع ساوثامبتون.

ومرت الدقائق المتبقية من المباراة دون تغيير في النتيجة ليلحق ساوثامبتون الهزيمة الأولى بكتيبة المدرب أنشيلوتي.