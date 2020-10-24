مباشر في إنجلترا - وست هام (1) (1) مانشستر سيتي.. سترلينج يرد على فورنالس

السبت، 24 أكتوبر 2020 - 13:15

كتب : FilGoal

فيل فودين - رياض محرز - رحيم سترلينج - بيرناردو سيلفا - مانشستر سيتي - وست هام - الدوري الإنجليزي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة وست هام ومانشستر سيتي في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

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ق 86: دي بروين يقدم بينية حريرية إلى سترلينج الذي انفرد وسدد في يد الحارس بغرابة.

ق 84: فورنالس يهدر انفرادا من منتصف الملعب بعد انسل من بين دفاعات سيتي، تصدى له إيدرسون بسهولة.

ق 80: دي بروين ينفذ ركلة ثابتة يتصدى لها الحارس بسهولة.

ق 77: تغيير ثالث لسيتي بنزول زينتشينكو بدلا من كايل ووكر.

ق 69: نزول كيفين دي بروين بدلا من بيرناردو سيلفا.

ق 51: جووول التعادل.. عرضية من كانسيلو يستلمها فيل فودين ويسجل هدف سيتي الأول

ق 46: نزول فيل فودين بدلا من سيرخيو أجويرو.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 25: عرضية من كانسيلو تمر من الجميع ويسددها رياض محرز بصعوبة يتصدى لها فابيانسكي.

ق 18: جووول للهامرز.. مايكل أنطونيو يسجل هدفا من ركلة مقصية في ظل رقابة روبن دياش.

ق 15: سيطرة من مانشستر سيتي وهجوم دون هدف أو فعالية حقيقة.

انطلاق المباراة

في إنجلترا الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي وست هام
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