مباشر - الأهلي (1) - (0) الوداد.. جووووووووووووووووووووول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الأهلي والوداد التي تقام في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في استاد القاهرة.

وكان الأهلي فاز ذهابا في المغرب بهدفين دون رد.

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** ق10 فرصة جديدة لـ الأهلي عن طريق أجايي ولكن حارس الوداد يحمي مرماه

** تمريرة من السولية إلى مروان محسن الذي انفرد ووضعها في الشباك قبل أن يعود الحكم لتقنية الفيديو ويؤكد صحة الهدف

** ق4 جوووووووووووووووووووول مروان محسن والهدف الأول لـ الأهلي

** بداية مثيرة وتسديدة أولى على مرمى الأهلي، ورد سريع على مرمى الوداد

** الأهلي (0) - (0) الوداد

** انطلاق المباراة