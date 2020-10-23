انتهت - الأهلي (3) - (1) الوداد.. النسر يطير للنهائي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الأهلي والوداد التي تقام في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في استاد القاهرة.

وكان الأهلي فاز ذهابا في المغرب بهدفين دون رد.

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** انتهت.. الأهلي إلى النهائي

** 4 دقائق على نهاية المباراة

** ق82 زهير المرتجي وهدف أول للوداد في مرمى الأهلي من تسديدة قوية هزت شباك علي لطفي

** ق80 بطاقة صفراء لوليد سليمان

** ق78 وليد سليمان كاد يسجل الرابع لـ الأهلي

** ق74 مشاركة وليد سليمان وأحمد الشيخ بدلا من أجايي وحسين الشحات

** ق61 خروج الشناوي ومروان محسن، ومشاركة علي لطفي وكهربا

** ق60 جوووووووووووووووووووول ياسر إبراهيم والهدف الثالث لـ الأهلي من ضربة رأس بعد ركلة ركنية

** ق56.. ثلاثة تغييرات لـ الوداد

** ق53 كاسينجو يهدد مرمى الشناوي ولكن رأسيته مرت بجوار القائم

** ق47 تسديدة قوية من الكرتي كادت تهز مرمى الأهلي

** انطلاق الشوط الثاني

** الأهلي (2) - (0) الوداد

** استراحة

** 3 دقائق كوقت بدلا من ضائع

** ق43 أجايي كاد أن يسجل الثالث للأهلي بعد لعبة رائعة من السولية

** سيطرة كاملة لـ الأهلي

** ق26 جوووووووووووووووووووول حسين الشحات وهدف ولا أروع ضد الوداد.. تمريرة رائعة من ديانج للشحات الذي توغل ومر من يحيى عطية الله بكل روعة على مرتين قبل أن يهز الشباك.

** ق23 فرصة خطيرة لـ الأهلي عن طريق أفشة ولكن تسديدة الأخير أعلى العارضة بقليل.. فرصة خطيرة للأهلي

** ق21 ركلة حرة خطيرة من إسماعيل الحداد ولكن تمر بسلام على مرمى الشناوي

** مرور 20 دقيقة والأهلي يتقدم في النتيجة 1-0

** ق15 مطالبة من لاعبي الوداد والحكم يأمر باستئناف اللعب وتقنية الفيديو تؤكد صحة قرار الحكم

** ق10 فرصة جديدة لـ الأهلي عن طريق أجايي ولكن حارس الوداد يحمي مرماه

** تمريرة من السولية إلى مروان محسن الذي انفرد ووضعها في الشباك قبل أن يعود الحكم لتقنية الفيديو ويؤكد صحة الهدف

** ق4 جوووووووووووووووووووول مروان محسن والهدف الأول لـ الأهلي

** بداية مثيرة وتسديدة أولى على مرمى الأهلي، ورد سريع على مرمى الوداد

** الأهلي (0) - (0) الوداد

** انطلاق المباراة