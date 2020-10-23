استراحة - الأهلي (2) - (0) الوداد.. تفوق أحمر باكتساح

الجمعة، 23 أكتوبر 2020 - 20:11

كتب : FilGoal

مروان محسن يسجل ويحتفل بهدف الأهلي الأول في الوداد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الأهلي والوداد التي تقام في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في استاد القاهرة.

وكان الأهلي فاز ذهابا في المغرب بهدفين دون رد.

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** الاأهلي (2) - (0) الوداد

** استراحة

** 3 دقائق كوقت بدلا من ضائع

** ق43 أجايي كاد أن يسجل الثالث للأهلي بعد لعبة رائعة من السولية

** سيطرة كاملة لـ الأهلي

** ق26 جوووووووووووووووووووول حسين الشحات وهدف ولا أروع ضد الوداد.. تمريرة رائعة من ديانج للشحات الذي توغل ومر من يحيى عطية الله بكل روعة على مرتين قبل أن يهز الشباك.

** ق23 فرصة خطيرة لـ الأهلي عن طريق أفشة ولكن تسديدة الأخير أعلى العارضة بقليل.. فرصة خطيرة للأهلي

** ق21 ركلة حرة خطيرة من إسماعيل الحداد ولكن تمر بسلام على مرمى الشناوي

** مرور 20 دقيقة والأهلي يتقدم في النتيجة 1-0

** ق15 مطالبة من لاعبي الوداد والحكم يأمر باستئناف اللعب وتقنية الفيديو تؤكد صحة قرار الحكم

** ق10 فرصة جديدة لـ الأهلي عن طريق أجايي ولكن حارس الوداد يحمي مرماه

** تمريرة من السولية إلى مروان محسن الذي انفرد ووضعها في الشباك قبل أن يعود الحكم لتقنية الفيديو ويؤكد صحة الهدف

** ق4 جوووووووووووووووووووول مروان محسن والهدف الأول لـ الأهلي

** بداية مثيرة وتسديدة أولى على مرمى الأهلي، ورد سريع على مرمى الوداد

** الأهلي (0) - (0) الوداد

** انطلاق المباراة

الأهلي الوداد في إفريقيا
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