مباشر كأس مصر - الاتحاد السكندري (0) (0) المقاولون العرب.. خالد قمر يهدد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة الاتحاد السكندري والمقاولون العرب في دور الـ 8 من كأس مصر 2019-2020.

وتعد المباراة هي الظهور الأول لحسام حسن مديرا فنيا لزعيم الثغر في ولايته الثانية.

وكان طلائع الجيش قد حجز أولى بطاقات المربع الذهبي بعد التفوق على بيراميدز بركلات الترجيح.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنـــــــــــــــــــــا.

--

ق 19: خالد قمر يسيطر على كرته داخل منطقة الجزاء أمام مدافعي المقاولون ويسدد كرة تمر بجوار القائم الأيمن.

انطلاق المباراة