مدرب وست بروميتش: حجازي مستمر معنا رغم الاهتمام السعودي

الخميس، 22 أكتوبر 2020 - 18:08

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - وست بروميتش ألبيون

اعترف سلافين بيليتش المدير الفني لـ وست بروميتش ألبيون، بوصول عرض سعودي للاعبه أحمد حجازي، لكنه شدد على استمرار المدافع المصري في صفوف فريقه.

أحمد حجازي

النادي : وست بروميتش ألبيون

وست بروميتش ألبيون

وصرّح بيليتش خلال المؤتمر الصحفي عند سؤاله عن العرض السعودي لـ حجازي: "سمعت ذلك، لأني درّبت في السعودية أيضا لفترة قصيرة".

وأضاف: "كان هناك اهتمام به من السعودية منذ أن جئت إلى النادي في الصيف الماضي".

أخبار متعلقة
مدرب وست بروميتش: شراكة حجازي وإيفانوفيتش رائعة وكيله لـ في الجول: حجازي سعيد مع وست بروميتش.. لا أحد يفاوضنا لضمه بمشاركة كاملة لـ حجازي.. أول تعادل سلبي في الدوري الإنجليزي بين وست بروميتش وبيرنلي

وتابع: "إنه لاعب مميز، وهو مصري كذلك مما يجعله محط اهتمام الأندية السعودية".

وواصل: "لكن الوضع مثل العام الماضي، إنه يريد البقاء هنا، إنه لاعب مميز وعاد للمشاركة وأنا ممتن لاستمراره معنا".

وأضاف: "لم أرده أن يرحل العام الماضي، وهو يعجبني هذا الموسم، إنه لاعب من طراز رفيع، إنه أحد اللاعبين القلائل في قائمتنا بخبرة سابقة في الدوري الإنجليزي".

وأتم: "هذا مهم بالطبع، إنه يمتلك خبرة هائلة وجودة كبيرة، ومن المميز أن يتواجد في قائمتنا".

وشارك الدولي المصري لأول مرة هذا الموسم مع وست بروميتش في مباراة بيرنلي في الجولة الخامسة من البطولة، بعد أن غاب لفترة بسبب الإصابة.

ولعب حجازي المباراة كاملة بجانب المدافع المخضرم برانيسلاف إيفانوفيتش الذي لعب هو الآخر لأول مرة مع وست بروميتش منذ انضمامه للفريق بداية الموسم.

وانضم حجازي إلى قائمة منتخب مصر للتوقف الدولي في شهر نوفمبر المقبل.

واقرأ أيضا:

تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

الرجاء يشكر الزمالك

أحمد حجازي وست بروميتش ألبيون
نرشح لكم
أخر الأخبار
مرتضى منصور: ليس من العدل الحصول على راحة 5 أيام قبل النهائي مقابل 14 للمنافس 10 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مباشر الدوري الأوروبي - رابيد فيينا (0) (0) أرسنال.. هدوء دون خطورة حقيقية 33 دقيقة | أوروبا
إسماعيل يوسف لـ في الجول: التأجيل لن يؤثر على معنويات لاعبي الزمالك.. ونثق في أنفسنا 33 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
بعد التأجيل الإفريقي.. مصدر باتحاد الكرة يوضح لـ في الجول موقف الجولة الأخيرة من الدوري 52 دقيقة | مصر
مدرب وست بروميتش: حجازي مستمر معنا رغم الاهتمام السعودي ساعة | المحترفون
بيان – المقاصة: نناقش 3 عروض لشراء النادي.. المفاوضات لا تزال جارية ساعة | مصر
تشكيل أرسنال – بارتي أساسي لأول مرة ويجاور النني في الوسط.. ولاكازيت القائد ساعة | أوروبا
رسميا - خوسيه ماكيدا يتولى تدريب المغرب التطواني ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف – الأقرب لقرار طوارئ كاف بشأن الزمالك والرجاء 2 رسالة من أزارو لمسؤولي الأهلي وجماهير الفريق بعد الانتقال للاتفاق 3 مرتضى منصور: أريد تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص.. وسيتم استبعاد الرجاء إذا رفض مواجهة الزمالك 4 رسميا – كاف يعلن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء.. وموقف مباراتي الأهلي ضد الوداد والنهائي
قد ينال إعجابك