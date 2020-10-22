مدرب وست بروميتش: حجازي مستمر معنا رغم الاهتمام السعودي

اعترف سلافين بيليتش المدير الفني لـ وست بروميتش ألبيون، بوصول عرض سعودي للاعبه أحمد حجازي، لكنه شدد على استمرار المدافع المصري في صفوف فريقه.

أحمد حجازي النادي : وست بروميتش ألبيون وست بروميتش ألبيون

وصرّح بيليتش خلال المؤتمر الصحفي عند سؤاله عن العرض السعودي لـ حجازي: "سمعت ذلك، لأني درّبت في السعودية أيضا لفترة قصيرة".

وأضاف: "كان هناك اهتمام به من السعودية منذ أن جئت إلى النادي في الصيف الماضي".

وتابع: "إنه لاعب مميز، وهو مصري كذلك مما يجعله محط اهتمام الأندية السعودية".

وواصل: "لكن الوضع مثل العام الماضي، إنه يريد البقاء هنا، إنه لاعب مميز وعاد للمشاركة وأنا ممتن لاستمراره معنا".

وأضاف: "لم أرده أن يرحل العام الماضي، وهو يعجبني هذا الموسم، إنه لاعب من طراز رفيع، إنه أحد اللاعبين القلائل في قائمتنا بخبرة سابقة في الدوري الإنجليزي".

وأتم: "هذا مهم بالطبع، إنه يمتلك خبرة هائلة وجودة كبيرة، ومن المميز أن يتواجد في قائمتنا".

وشارك الدولي المصري لأول مرة هذا الموسم مع وست بروميتش في مباراة بيرنلي في الجولة الخامسة من البطولة، بعد أن غاب لفترة بسبب الإصابة.

ولعب حجازي المباراة كاملة بجانب المدافع المخضرم برانيسلاف إيفانوفيتش الذي لعب هو الآخر لأول مرة مع وست بروميتش منذ انضمامه للفريق بداية الموسم.

وانضم حجازي إلى قائمة منتخب مصر للتوقف الدولي في شهر نوفمبر المقبل.

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