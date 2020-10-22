الإسماعيلي لـ في الجول: نرغب بخوض لقاء الزمالك بداية من 27 أكتوبر وليس قبله.. ونقدر الظروف

الخميس، 22 أكتوبر 2020 - 15:14

كتب : ياسر الشريف

شعار نادي الإسماعيلي

قال علاء وحيد المتحدث الرسمي باسم النادي الإسماعيلي إن فريقه يرغب بلعب مباراة الزمالك بداية من يوم 27 أكتوبر المقبل وليس قبله، وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح وحيد "نرغب في لعب مواجهة الزمالك بداية من يوم 27 أكتوبر المقبل وليس قبله".

وواصل وحيد "نقدر ظروف الزمالك وظروف اتحاد الكرة وموقفه بإبلاغ الاتحاد الدولي بإنهاء المسابقة قبل يوم 31 أكتوبر".

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وكان اتحاد الكرة المصري قد دعا إلى اجتماع عاجل للتعرف على رغبة الناديين في تحديد موعد اللقاء بينهما.

وحضر ممثل من الإسماعيلي هو طارق أبو الليل المدير الإداري للفريق الأول وعرض رؤية الفريق للعب المباراة بداية من يوم 27 أكتوبر وليس قبله.

وأبدى الإسماعيلي مساندته للزمالك في مواجهة الرجاء المغربي بإياب نصف نهائي دوري الأبطال، لكنه تمسك بموقفه.

ويرى الإسماعيلي أن اللاعبين حصلوا على فترة راحة طويلة استمرت لأسبوع واستأنف الفريق التدريبات من اليوم حسبما علم FilGoal.com من مصدر في النادي.

وأوضح المصدر أن الإسماعيلي رفض خوض اللقاء يوم 25 أكتوبر طبقا لطلب الزمالك، وأشار الإسماعيلي أنه لا يمكنه خوض اللقاء يوم 25 وقد استأنف تدريباته يوم 22 من نفس الشهر بمعنى خوض اللقاء بعد 3 أيام فقط.

ويواجه الإسماعيلي نظيره الزمالك في الجولة الأخيرة من الدوري المصري والتي كان اتحاد الكرة قد حدد لها الأيام الأخيرة من الشهر الجاري لإقامتها.

لكن مازال موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال ضبابيا بعد إعلان الفريق المغربي إصابة 14 لاعبا لديه بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ومنعه من مغادرة المغرب بجانب حالة إصابة بين أعضاء طاقم الفريق من غير اللاعبين.

وكانت شبكة "بي إن سبورتس" قد أوضحت في وقت سابق أن اللقاء قد يقام يوم 31 أكتوبر، قبل أن تعود صباح الخميس وتعلن إقامته يوم 1 من شهر نوفمبر.

وفاز الزمالك في المغرب في لقاء الذهاب أمام الرجاء بنتيجة 1-0.

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