انتهت – بايرن (4) - (0) أتليتكو.. كوكا يخطف انتصارا قاتلا لأولمبياكوس ضد مارسيليا
الأربعاء، 21 أكتوبر 2020 - 20:39
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات الجولة الأولى من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.
بايرن ميونيخ X أتليتكو مدريد
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نهاية المباراة بانتصار بايرن برباعية دون رد.
ق72: جووول رااااابع لبايرن من كومان.
ق66: جووول ثالث لبايرن من كورينتين توليسو.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول.
ق41: جوووول ثان لبايرن من ليون جوريتزكا.
ق28: جوووول بايرن يسجل الهدف الأول عن طريق كينجسلي كومان.
انطلاق المباراة.
إنتر ميلان X بروسيا مونشنجلادباخ
نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.
ق90: جووول لوكاكو يدرك التعاااادل.
ق85: جووول حوناس هوفمان يسجل هدفا قاتلا للفريق الألماني.
ق63: جووول رامي بن سبعيني يدرك التعادل للفريق الألماني من ركلة جزاء.
ق49: جووول لوكاكو يسجل الهدف الأول لإنتر.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.
انطلاق المباراة.
مانشستر سيتي X بورتو
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نهاية المباراة بانتصار سيتي بثلاثة أهداف لهدف.
ق73: جووول فيران توريس يسجل الهدف الثالث لسيتي.
ق65: جووول جوندوجان يسجل الهدف الثاني لسيتي.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول.
ق20: جووول أجويرو يدرك التعادل سريعا جدا لسيتي من ركلة جزاء.
ق14: جووول لويس دياز يفتتح التسجيل لبورتو.
انطلاق المباراة.
أوليمبياكوس X مارسيليا
نهاية المباراة بانتصار قاتل لأولمبياكوس بهدف دون رد.
ق90: جوووول هدف قاتل من أحمد حسن "كوكا" ضد مارسيليا.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.
انطلاق المباراة.
ميتييلاند X أتالانتا
نهاية المباراة بانتصار أتالانتا برباعية دون رد.
ق89: جووول رابع لأتالانتا من أليكسي ميرانشوك.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول.
ق42: جووول لويس مورييل يسجل الهدف الثالث لأتالانتا.
ق36: جووول ثان لأتالانتا عن طريق أليخاندرو جوميز.
ق26: جووول أول لأتالانتا عن طريق دوفان زاباتا.
انطلاق المباراة.