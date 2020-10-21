مباشر – بايرن (0) - (0) أتليتكو.. سيتي يتعادل مع بورتو سريعا
الأربعاء، 21 أكتوبر 2020 - 20:39
كتب : FilGoal
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بايرن ميونيخ X أتليتكو مدريد
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انطلاق المباراة.
إنتر ميلان X بروسيا مونشنجلادباخ
انطلاق المباراة.
مانشستر سيتي X بورتو
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ق20: جووول أجويرو يدرك التعادل سريعا جدا لسيتي من ركلة جزاء.
ق14: جووول لويس دياز يفتتح التسجيل لبورتو.
انطلاق المباراة.
أوليمبياكوس X مارسيليا
انطلاق المباراة.
أياكس X ليفربول
انطلاق المباراة.
ميتييلاند X أتالانتا
انطلاق المباراة.