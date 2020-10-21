مباشر – بايرن (0) - (0) أتليتكو.. سيتي يتعادل مع بورتو سريعا

الأربعاء، 21 أكتوبر 2020 - 20:39

كتب : FilGoal

سيرجيو أجويرو يسجل هدفه مع مانشستر سيتي ضد بورتو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات الجولة الأولى من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

بايرن ميونيخ X أتليتكو مدريد

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

انطلاق المباراة.

إنتر ميلان X بروسيا مونشنجلادباخ

انطلاق المباراة.

مانشستر سيتي X بورتو

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

ق20: جووول أجويرو يدرك التعادل سريعا جدا لسيتي من ركلة جزاء.

ق14: جووول لويس دياز يفتتح التسجيل لبورتو.

انطلاق المباراة.

أوليمبياكوس X مارسيليا

انطلاق المباراة.

أياكس X ليفربول

انطلاق المباراة.

ميتييلاند X أتالانتا

انطلاق المباراة.

ليلة الأبطال مانشستر سيتي بايرن ميونيخ أتليتكو مدريد
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