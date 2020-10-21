مباشر ليلة الأبطال - أياكس (0)-(1) ليفربول.. خروج صلاح

الأربعاء، 21 أكتوبر 2020 - 20:30

كتب : FilGoal

ليفربول - أياكس - صلاح وماني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أياكس أمستردام الهولندي ضد ليفربول الإنجليزي في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

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ويلعب النجم المصري محمد صلاح أساسيا مع ليفربول أمام أياكس.

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ق 60: خروج ماني ونزول مينامينو

ق 59: خروج فيرمينو وصلاح ونزول جوتا وشاكيري

ق 46: أووووووووه القائم يرد تسديدة كلاسين ويحرم أياكس من التعادل

نزول هيندرسون بدلا من جونز

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف دون رد

ق 44: فابينيو ينقذ ليفربول من هدف على خط المرمى بعد تسديدة من تاديتش

ق 35: جوووووول هدف أول لليفربول عن طريق تاليافيجو مدافع أياكس بالخطأ في مرماه بعد تسديدة من ماني

ق 10: تبديل اضطراري لأياكس بخروج المهاجم محمد قدوس ونزول المهاجم بروميس

انطلاق المباراة

محمد صلاح ليفربول أياكس دوري أبطال أوروبا
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