مران الأهلي - انتظام مروان محسن وعلي لطفي في التدريبات الجماعية.. وجلسة في "الجيم" لـ أجايي

انتظم الثنائي مروان محسن وعلي لطفي في التدريبات الجماعية لفريق الأهلي مساء اليوم الأربعاء قبل الدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الوداد.

ويستضيف الأهلي فريق الوداد ضمن مباريات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا مساء الجمعة على استاد القاهرة.

وكان الأهلي قد تغلب على الوداد في مباراة الذهاب بهدفين دون رد في المغرب.

وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، وحرص على الحديث عن الجوانب الفنية والخططية.

وانتظم مروان محسن بعد غيابه عن مران الثلاثاء بسبب إجهاد في عضلة السمانة.

أما علي لطفي فشارك بعد حصوله على إذن بالغياب عن مران أمس لظروف خاصة.

واكتفى جونيور أجايي مهاجم الفريق بأداء جلسة في صالة الألعاب الرياضية "الجيم" تحت إشراف الجهاز الطبي.

وركز الجهاز الفني بقيادة موسيماني على الجانب الخططي في المران وأجرى أكثر من تقسيمة بهدف تطبيق طريقة اللعب التي يرغب في تنفيذها خلال مواجهة الوداد.