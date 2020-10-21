استراحة ليلة الأبطال - ريال مدريد (0) (3) شاختار دونتسك.. نهاية الشوط الأول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ريال مدريد الإسباني وشاختار دونتسك الأوكراني في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

ويقع الفريقان ضمن المجموعة الثانية والتي تضم أيضا كلا من إنتر الإيطالي وبوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

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نهاية الشوط الأول

ق 42: الثالث لشاختار.. كرة سريعة سولمون يحصل على تمريرة بالكعب من تيتي ويسدد على يمين كورتوا معلنا عن الهدف الثالث.

ق 33: جول ثاني للضيوف.. تسديدة يتصدى لها كورتوا لكن فاران يسكنها الشباك بالخطأ في مرماه أثناء محاولته تشتيت الكرة أمام المدافع.

ق 30: عرضية من مارسيلو يقابلها من يوفيتش الغير مُراقب برأسية جاءت سهلة في يد الحارس.

ق 29: جووول تيتي يتقدم للضيوف ويسدد كرة أرضية على يمين كورتوا لتسكن الشباك.

ق 14: انفراد من مارلوس لاعب وسط شاختار لكنه يسدد كرة ضعيفة تصدى لها تيبو كورتوا.

انطلاق المباراة