إنتر يعلن إصابة حكيمي بفيروس كورونا

الأربعاء، 21 أكتوبر 2020 - 16:55

كتب : FilGoal

أشرف حكيمي ورومانيولي في دربي ميلان وإنتر

أعلن نادي إنتر ميلان في بيان رسمي إصابة لاعبه أشرف حكيمي بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونشر النادي بيانا قال فيه: "في آخر فحص قام به يويفا للاعبين وفقا للبروتوكول، والذي أجرى قبل مباراتنا أمام بوروسيا مونشنجلادباخ، اكتشفت إصابة حكيمي".

وواصل البيان: "اللاعب لا يعاني من أي أعراض والآن سيتبع الإجراءات الاحترازية المتبعة".

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ويستعد إنتر ميلان لانطلاق مشواره في دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء بمواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ في أولى جولات دور المجموعات.

صاحب الـ21 عاما انضم إلى إنتر قادما من ريال مدريد في صيف 2020 بمبلغ 40 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2025.

وشارك حكيمي خلال الموسم الجاري مع إنتر في 4 مباريات بالدوري الإيطالي سجل خلالها هدفا وصنع هدفين.

الدوري الإيطالي ليلة الأبطال في إيطاليا
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