مباشر #ليلة_الأبطال – تشيلسي (0) - (0) إشبيلية.. برشلونة (0) - (0) فيرينكافروس

يستضيف تشيلسي إشبيلية في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

ويقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات يوم الثلاثاء بشكل مجمع، وعلى رأسها استضافة البلوز لبطل الدوري الأوروبي، وكذلك عودة برشلونة الأوروبية بعد أن كان ظهوره الأخير خسارة بثمانية أهداف ضد بايرن ميونيخ.

المجموعة الخامسة

تشيلسي (0) – (0) إشبيلية

بداية المباراة

رين (0) – (0) كراسنودار

بداية المباراة

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المجموعة السادسة

لاتسيو (1) – (0) بوروسيا دورتموند

ق6 إيموبيلي يفتتح التسجيل لصالح لاتسيو

بداية المباراة

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المجموعة السابعة

برشلونة (0) – (0) فيرينكافروس

بداية المباراة

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المجموعة الثامنة

لايبزج (0) – (0) بلدية إسطنبول

بداية المباراة

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ويقدم FilGoal.com تغطية منفصلة لقمة اليوم، بين باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد.