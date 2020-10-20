مباشر – سان جيرمان (0) - (0) مانشستر يونايتد.. دي خيا يتألق أمام فرصتي باريس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد التي تقام في ملعب حديقة الأمراء في أولى جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الثامنة.

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ق13: دي خيا يتألق ويمنع هدف محقق من تسديدة جميلة من دي ماريا ثم كرة أخرى من مبابي من داخل منطقة الجزاء.

ق7: عبدو دياللو كاد يخطئ أمام راشفورد لكن نافاس أمسك بالكرة.

انطلاق المباراة.