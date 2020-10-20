مباشر – سان جيرمان (0) - (0) مانشستر يونايتد.. دي خيا يتألق أمام فرصتي باريس

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2020 - 20:20

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان - مانشستر يونايتد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد التي تقام في ملعب حديقة الأمراء في أولى جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الثامنة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

ق13: دي خيا يتألق ويمنع هدف محقق من تسديدة جميلة من دي ماريا ثم كرة أخرى من مبابي من داخل منطقة الجزاء.

ق7: عبدو دياللو كاد يخطئ أمام راشفورد لكن نافاس أمسك بالكرة.

انطلاق المباراة.

سان جيرمان مانشستر يونايتد ليلة الأبطال
نرشح لكم
أخر الأخبار
مران الزمالك - مشاركة شيكابالا وحازم إمام في التدريبات الجماعية.. وموقف ساسي 13 دقيقة | إفريقيا
بيرلو يتفوق على مُعلمه.. يوفنتوس ينتصر بثنائية موراتا الأولى أوروبيا 23 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بايرن يعلن إصابة جنابري بفيروس كورونا 32 دقيقة | أوروبا
مباشر #ليلة_الأبطال – تشيلسي (0) - (0) إشبيلية.. برشلونة (0) - (0) فيرينكافروس 43 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر – سان جيرمان (0) - (0) مانشستر يونايتد.. دي خيا يتألق أمام فرصتي باريس 56 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
رسميا - تشيلسي يُقيد بيتر تشيك في قائمة الدوري الإنجليزي 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر في الكونفدرالية - بيراميدز (0)-(0) هوريا.. انطلاق المباراة ساعة | الكونفدرالية
تشكيل ليلة الأبطال – سولشاير يدفع بصفقته الجديدة.. وسان جيرمان بالقوة الضاربة ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حسام حسن: من الشرف مطالبة جمهور الأهلي بتدريبي للفريق.. ورسالتان لشيكابالا وصالح جمعة 2 رسالة من أزارو لمسؤولي الأهلي وجماهير الفريق بعد الانتقال للاتفاق 3 رسميا – مصر تستضيف نهائي الأبطال إذا تأهل الأهلي أو الزمالك أو كلاهما 4 انتهت في إفريقيا - الوداد (0)-(2) الأهلي.. الأحمر ينتصر بثنائية
قد ينال إعجابك