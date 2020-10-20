مباشر في الكونفدرالية - بيراميدز (0)-(0) هوريا.. خروج أنتوي

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2020 - 20:14

كتب : FilGoal

بيراميدز - هوريا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيراميدز ضد هوريا كوناكري الغيني في نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

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ق 73: نزول إبراهيم حسن بدلا من جون أنتوي

ق 65: الحكم يلغي ركلة الجزاء بعد العودة للفيديو

ق 61: ركلة جزاء لبيراميدز بعد اختراق من تراوري وتعرضه للعرقلة

ق 36: اختراق من تراوري وعرضية تصل إلى عمر جابر الذي يسدد في المرمى الخالي لكن المدافع ينقذ الكرة

ق 17: تسديدة قوية من محمد فاروق بالقدم اليسرى من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها الحارس

انطلاق المباراة

بيراميدز هوريا الكونفدرالية
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