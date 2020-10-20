تيليجراف: يويفا يتجه لزيادة عدد الأندية المشاركة في دور المجموعات من دوري الأبطال.. نموذجان مقترحان

يفكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لزيادة عدد الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا إلى 36 فريقا بداية من موسم 2024-2025. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "دايلي تيليجراف" البريطانية.

الطلب الجديد لتعديل نظام البطولة سيجعل كل مجموعة تشهد 10 مباريات في دور المجموعات، والفكرة تحظى بدعم كبير من كثير من أندية أوروبا من ضمنها الدوريات الكبرى.

وتم طرح خطط التوسع في وقت سابق خلال العام الجاري، لكن لم تكتسب المقترحات الاستجابة المرجوة، لكن مع الوقت اكتسبت قدرا كبيرا من الجاذبية إذ تم النظر لها على أنها وسيلة لتحقيق التوازن بين مطالب الأندية الأوروبية الكبيرة بما فيها إنجلترا بالمزيد من المباريات الكبيرة مع دعوات من اتحادات متوسطة في أوروبا إلى وجود مقاعد إضافية في دوري الأبطال.

ومن المتوقع أن تستأنف مفاوضات تعديل منافسات الأندية على الصعيد الأوروبي بعد عام 2024 خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ويأمل يويفا في التوصل لقرار نهائي خلال العام المقبل.

ويوجد حاليا نموذجان مطروحان لنظام 36 فريقا في دور المجموعات، كل منهما يتضمن 10 مباريات في دور المجموعات لكل فريق. النموذج الأول ينقسم إلى 6 مجموعات من 6 فرق وكل منها يلعب ذهابا وإيابا.

النموذج الثاني يشهد 10 مواجهات ضد 10 فرق مختلفة، وسيتم تحديد المواجهات بنظام القرعة المصمم خصيصا للتأكد من عدالة قائمة المباريات لكل فريق، مشابه للنظام السويسري المتبع في الدوريات الرياضية المختلفة في الولايات المتحدة الأمريكية. (سيتم شرحه في نهاية الخبر)

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن هناك دعما للنظام السويسري مع وجود قناعة بأن النظام الحالي لدور المجموعات بطريقة دور المجموعات أصبح قديما.

المقترح الخاص بالنظام السويسري سيسمح أكثر بمواجهات بين كبار أوروبا في دور المجموعات وسيكون ذلك عامل جذب كبير لشركات البث، ويفكر يويفا بهذه الطريقة بجدية كبيرة خاصة بعد تفشي وباء كوفيد 19 والأضرار التي تعرضت لها الأندية.

وأشار التقرير إلى أن أي مقترح من الاثنين سيحظى بدعم الأندية الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تحرص بدورها على إيجاد مساحة خاصة لها في قائمة مبارياته من أجل المباريات الأوروبية.

وألمح التقرير إلى زيادة عدد الفرق في دور المجموعات بدوري الأبطال، يُنظر إليه على أنه خطة فرض قوى أكثر من الأندية الكبرى في أوروبا، وقد يتسبب زيادة الفجوة بين الدوريات الكبرى والدوريات المتوسطة.

وكان الموسم الماضي هو أول موسم في التاريخ يشهد وجود 16 فريقا في مرحلة إقصائية من دوري الأبطال من الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، ما زاد القلق في رؤوس الدوريات المتوسطة حول افتقار مسار أو طريقة للتواجد بين الأندية الكبرى.

وبداية من عام 2018 ضمنت الأندية الكبرى في أوروبا 18 مقعدا في دور المجموعات من ضمنها 4 أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز، مقارنة بوجود 13 مقعدا بداية من عام 2015، وتوجد مطالبات بإلغاء تلك التغييرات.

وصرح كلاوس تومسيم المدير التنفيذي للدوري الدنماركي في وقت سابق قائلا: "مزيد من الفرق خارج الدوريات الخمس الكبرى بحاجة لبلوغ دوري الأبطال والدوري الأوروبي".

وتحاول الاتحادات الأوروبية الأصغر في أوروبا أن تقلص الفوارق في الأجور التي تدفعها لكي تصل إلى دوري الأبطال والاتحاد الأوروبي، كما توجد دعوات لزيادة مدفوعات التضامن للنوادي غير المشاركة في المسابقات الأوروبية، وتشكل مدفوعات التضامن للأندية التي لا تشارك في المسابقات الأوروبية حاليا نسبة 4% من إجمالي ميزانية النادي.

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إليكم شرح نظامي دوري الأبطال المقترحين في 2024:

6 مجموعات من 6 فرق

كل فريق سيلعب مع الآخر ذهابا وإيابا ما يجعل المجموع 10 مباريات. وأول فريقين في كل مجموعة و4 من أفضل الثوالث في كل مجموعة سيتأهلون لدور الـ16.

النظام السويسري

كل فريق سيلعب 10 مباريات مع فرق أخرى مرة واحدة، 5 على ملعبه وخمسة خارجه.

نظام القرعة تم تصميمه ليمنح كل الفرق قائمة عادلة من المباريات ويسمح للجميع بأن يتم تصنيفه ضد أقرانه في جدول واحد.

أول 16 فريقا في الجدول سيتأهلون للمراحل الإقصائية.