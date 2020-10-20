إيمري: حينما كنت مدربا لسان جيرمان مبابي أراد الانضمام إلى ريال مدريد ولكن

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2020 - 14:38

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - فرنسا

قال أوناي إيمري مدرب فياريال، إن كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان أراد الانضمام بشدة إلى ريال مدريد خلال فترته التدريبية مع النادي الفرنسي. وذلك في تصريحات لإذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية.

وصرح إيمري قائلا: "حينما كنت في باريس سان جيرمان، مبابي كان يفكر بجدية في الانضمام إلى ريال مدريد لأنه يحب النادي بشكل كبير".

وواصل "أراد اللعب لريال مدريد للغاية، لم أرغب في رحيله، تحدثت معه ومع والده لإقناعه بالاستمرار".

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وأكمل "الرحيل عن باريس سان جيرمان ليس سهلا".

وكانت عدة تقارير إسبانية قد أشارت إلى أن انتظار ريال مدريد لضم مبابي لن يطول بعد الآن، إذ أن النادي قد يتحرك لضم اللاعب في الصيف المقبل إن لم يجدد تعاقده.

ويلعب مبابي في صفوف باريس سان جيرمان منذ صيف 2017 وقتما انتقل إليه معارا من موناكو، قبل أن يشتريه النادي العاصمي في العام التالي مقابل 145 مليون يورو.

وسجّل مبابي 30 هدفا في 37 مباراة مع باريس سان جيرمان الموسم الماضي، وقاده للتتويج بالدوري الفرنسي، وكأس فرنسا، وكأس الرابطة الفرنسية، بالإضافة إلى وصافة دوري أبطال أوروبا.

صاحب الـ21 عاما شارك خلال الموسم الجاري في 4 مباريات بالدوري الفرنسي صنع خلالها 4 أهداف وسجل مثلها.

في إسبانيا في فرنسا ريال مدريد
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